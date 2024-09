Roma, Saelemaekers fuori a lungo. Da El Shaarawy al ritorno di Zalewski: le alternative

La Roma dovrà rinunciare ad Alexisper circa due mesi. Un duro colpo per Daniele De Rossi che lo aveva definito uno dei migliori acquisti dell’estate. Lo stima e le due partite da titolare consecutive ne erano una prova. Il belga nella gara col Genoa ha riportato una frattura alla caviglia della destra, per fortuna non composta. Ma i tempi di recupero non saranno brevi e l’ex Milan dopo un consulto insi opererà. Il suo rientro in campo è previsto per fine novembre nella delicata trasferta di Napoli. I giallorossi dovranno rimboccarsi le maniche in un periodo che è tutt’altro che semplice. Senza Saelemaekers De Rossi dovrà trovare altre soluzioni sulla sinistra.

- L’assenza del belga crea qualche grattacapo a De Rossi che ora dovrà trovare delle alternative sulla sinistra. Contro ilha rispolverato la difesa a tre inserendo l’ex Milan largo sulla fascia. Ora quel ruolo potrebbe spettare ad Angeliño che ieri ha giocato come braccetto di sinistra, ma ora cone Hummels tornerà nella sua porzione di campo preferita. L’alternativa èche a Marassi è tornato titolare ma sulla fascia destra dove dalla gara contro l’Udinese tornerà. In caso di ritorno al 4-3-3 il ‘Faraone’ diventerebbe il titolare. E? Nicola è al momento fuori rosa e si sta allenando da solo. Non è stata una decisione di De Rossi, ma della società. In caso di rinnovo del contratto il giocatore potrebbe essere reintegrato e darebbe una mano in un momento di difficoltà. Può giocare sia come esterno in un centrocampo a 5 o come ala nel tridente. Inoltre il suo ritorno darebbe a De Rossi la possibilità di schierare di nuovo El Shaarawy sulla destra. Nella giornata di oggi i Friedkin sono arrivati nella Capitale e ci sarà un summit con l’allenatore dove si parlerà della situazione attuale.