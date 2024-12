Roma-Sampdoria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Lasi prepara a fare il suo in Coppa Italia dopo la brutta sconfitta di domenica contro il. I giallorossi vogliono rialzare la testa e troveranno una Samp in difficoltà che ha da poco cambiato allenatore. La Roma ha come obiettivo le coppe per cercare di strappare un pass per l’Europa. Molto complicato, infatti, farlo tramite il campionato che vede Pellegrini e compagni lontani dalle zone alte della classifica. La vincente sfiderà ila San Siro.: Roma-Sampdoria: mercoledì 18 dicembre: 21.00

: Italia 1: Mediaset Infinity: Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.Ranieri: Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda.Semplici.Per Ranieri resta ancora in dubbio Bryan Cristante che sente ancora dolore alla caviglia sinistra. Recupera Paredes dopo aver saltato le partite contro Braga e Como per la febbre. In dubbio Hummels per influenza. Turno di riposo per Koné e Dybala. Non ci sarà Mancini che deve scontare tre giornate di squalifica.

il match sarà visibile in chiaro su Italia 1.Per vedere la partita in streaming, si può ricorrere a Mediaset Infinity tramite app da smartphone e tablet o da sito internet ufficiale da pc fisso.