Romamania: ci è cascato anche Ranieri, i problemi sono più grandi di quel che sembrano

Redazione Calciomercato

. L’esagerato ottimismo scaturito dalle due vittorie di fila ottenute dopo tre prestazioni con tanto orgoglio e pochi punti raccolti (uno) ha abbassato la tensione di tutti, allenatore compreso, eLa preoccupante sconfitta del Sinigaglia è figlia di unae di un’interpretazione data dai giocatori alla. Un ko meritato e. Perché riporta la Roma nel pieno dei suoi incubi dopo essersi illusa di aver iniziato a risalire e la costringe invece a guardarsi di nuovo alle spalle e a. L’unico abituato a poter affrontare uno scenario così catastrofico è proprio Ranieri, ma probabilmente neanche lui quando lo hanno chiamato i Friedkin pensava che i problemi da risolvere fossero così complessi.

La verità è che. Quindi la società non potrà farlo a gennaio ma intanto si continuano a giocare le partite e la squadra haStanno mancando all’appello tutti i giocatori di qualità.. Senza il loro contributo si fatica a creare occasioni e quindi a segnare e a Como si è vista l’ennesima partita in cui il portiere avversario ha potuto riposarsi per lunghi tratti.

Il pericolo più grande, però, è la. Altro che risate e spensieratezza, c’è da fare punti e subito, affrontando le partite contro le presunte “piccole” con il coltello fra i denti, non pensando che la qualità superiore dei giocatori porti in automatico le vittorie. A cominciare dal Parma, che precederà la gara con il Milan e un derby a cui adesso è meglio non pensare, non è più ammesso sbagliare.

In mezzo ci sarà la partita di mercoledì in Coppa Italia con la Sampdoria. Un’altra opportunità, insieme all’Europa League, per costruirsi qualcosa di bello in cui credere da qui a maggio.