Getty Images

Roma, scelta la sede estiva del ritiro: sarà la Coverciano d'Inghilterra

15 minuti fa



La Roma ha scelto l'Inghilterra, precisamente Burton Upon Trent (cittadina nei pressi di Birmingham).Secondo quanto riportato da Il Romanista infatti, la seconda parte del ritiro estivo giallorosso si svolgerà al St George's Park National Football Centre, il centro sportivo della nazionale inglese. Una scelta basata su tanti fattori: dal clima (diverso rispetto al caldo torrido della Capitale dove la squadra trascorrerà i primi giorni d'allenamento) ai comfort visto che il quartier generale dei Tre Leoni dispone di 12 campi d'allenamento, SPA, palestra, hotel da 282 camere e tantissimo altro. In questo periodo non sono escluse anche amichevoli di prestigio con club di Premier League per farsi trovare nella migliore condizione possibile al fischio d'inizio della nuova stagione (17 agosto)