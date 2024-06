Roma, tentazione Hummels a parametro zero

un' ora fa

C'è molto da fare per riportare la Roma in Champions, visto che manca dalla Coppa dal 2018-19. Un'idea per la difesa, scrive Il Corriere della Sera, difficile ma affascinante, è Mats Hummels, 35 anni, difensore centrale in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, dove ha giocato 367 partite di Bundesliga e la finale di sabato scorso in Champions contro il Real Madrid. E' integro (25 partite in campionato, 13 in Champions e 2 in Coppa di Germania in stagione) e ha una clamorosa esperienza internazionale: 78 presenze e 5 gol con la Germania. Nelle prossime ore deciderà se riaprire con i gialloneri o salutare. Non gli interessano Arabia o Stati Uniti.