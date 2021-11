Roma-Torino, minuto 36: netto fallo di Buongiorno su El Shaarawy, rigore per la Roma assegnato da Chiffi, ma interviene il Var che toglie il penalty al giallorossi per fuorigioco di Abraham. Semplice no? Niente affatto, perché il gioco è rimasto fermo per 5', in attesa della decisione del Var. Il motivo, secondo quanto riferito da Dazn, sarebbe stato un blackout nella Var-room di Lissone (Lombardia), la sala Va centrale per tutte le partite di Serie A, che avrebbe portato a una tempistica decisamente lunga per questa decisione. Dopo aver dato questa notizia però Dazn ha rettificato: niente blackout, ci sono davvero voluti 5 minuti per prendere la decisione.