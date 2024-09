Roma, tutta la verità su Pellegrini: De Rossi, rinnovo e cosa pensano i Friedkin del capitano

Redazione Calciomercato

. Capitano e romanista, Lorenzo deve convivere con un rapporto a volte tormentato con la piazza. Soprattutto in una fase delicata e ancora non digerita dai tifosi che ha portato all’esonero di De Rossi.Non è un caso, infatti, che possono cambiare commissari tecnici ma Lorenzo è sempre un giocatore importante anche per la maglia azzurra.

Riavvolgendo il nastro a circa 6 mesi fa, Pellegrini stava vivendo una sorta di rinascita con la maglia del cuore. L’arrivo di De Rossi in panchina al posto di Mourinho, con il quale il rapporto si era parecchio raffreddato, aveva sortito una sorta di effetto shock per il capitano finalmente protagonista di grandi prestazioni. Una fase che però si è spenta rapidamente e ora per Lorenzo ci sono valutazioni a 360 gradi su quello che può essere anche un futuro lontano dalla Roma. Se fosse una decisione esclusiva del giocatore non ci sarebbero dubbi:

- Nel calcio i contratti fanno la differenza e quello di Pellegrini con la Roma scade nel 2026. Al momento non ci sono trattative in corso per estenderlo con le parti che si sono date appuntamento a marzo per fare il punto della situazione. Lorenzo spera di arrivarci con il vento in poppa di un rendimento degno del suo valore, la rincorsa è appena iniziata.