Roma, tutti i nomi della lista di Ghisolfi: i profili dalla Ligue 1

Il mercato della Roma scalda i motori. Dopo il colpo Le Fée, il nuovo arrivato Florent Ghisolfi dovrà assestarne altri per accontentare De Rossi: servono un centrale di difesa, un'ala e un attaccante.



I profili osservati dai giallorossi sono tutti in Ligue 1. Per il difensore centrale si valuta Joseph Okomu dello Stade de Reims. Per le ali, il sogno è Maghnes Akliouche mentre piace anche Ernest Nuamah. Davanti piace Terem Moffi del Nizza, in seconda fila Kalimuendo del Rennes.