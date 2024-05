AFP via Getty Images

Roma, Zhegrova dà addio al Lille: "È tempo di andare in un grande club"

6 minuti fa



Edon Zhegrova, esterno del Lilla nei giorni scorsi accostato alla Roma in quanto nome particolarmente gradito a mister Daniele De Rossi, ha annunciato che lascerà il club francese. Come si vede nell'anticipazione dell'intervista rilasciata ai microfoni del programma "Oxygen", il kosovaro ha detto: "Penso di aver dato il massimo al Lille e che sia arrivato il momento di trasferirmi in un club più grande".