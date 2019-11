C'è Roma in zona Champions, e il merito, come riporta Leggo, è anche di quelle scelte estive tormentate e complesse. La conferma di Inzaghi, arrivata dopo un lungo tira e molla, e l'arrivo di Fonseca, una vera e propria scommessa sulla panchina della Roma, hanno contribuito all'ottimo campionato disputato fino a qui dalle due romane.



MERCATO LAZIO E ROMA - Non solo: i due ds, Tare e il nuovissimo Petrachi, sono riusciti ad allestire squadre all'altezza della Serie A e della lotta Champions. Smalling e Mancini stanno continuando a dimostrare il loro valore, stesso discorso per la Lazio. I big che dovevano andare via, Luis Alberto e Milinkovic, sono rimasti. E lo spagnolo sta trascinando la Lazio, ieri ottavo assist per Caicedo.