Romamania: da Hummels a Paredes, Ranieri ha trovato i rinforzi senza mercato

Redazione Calciomercato

. Il conto delle risorse investite dall'acquisto della società in poi, maimmessa nel club e, soprattutto, di costruire una rosa di giocatori che costituisca un patrimonio. Non ci è riuscito, perché in realtà non è mai stato un suo obiettivo in nessuna squadra che ha allenato,voleva provarci ma ha avuto troppo poco tempo a disposizione per farlo,si è dimostrato non all'altezza della sfida e adesso è il turno di

, che comprendono scelte per nulla banali,. Senza dover aspettare la riapertura del calciomercato,, bocciati da Juric, sono stati tra i migliori nelle ultime uscite, aggiungendo carisma, personalità e fisicità che in momenti di crisi come quello attraversato dalla Roma diventano caratteristiche essenziali.è l'altro punto fermo del centrocampo di Ranieri,e sempre più dominante nelle due fasi. In un'estate piena di errori, l'acquisto del francese a un prezzo accettabile si sta dimostrando

Dalla vittoria col Lecce in poi, che non è solo il ragazzo umile e pulito coccolato da tutti, mae aggiungere quel numero di gol di cui la Roma ha tanto bisogno. Il recuperatoè l'altro protagonista della possibile svolta, con la sua capacità di muoversi con intelligenza in campo e pensare sempre alla giocata giusta. Adesso spetta a Ranieri trovare la quadra giusta che permetta a questi cinque giocatori di convivere in campo. Ma pure di trovare un modo per

La "pausa" imposta al capitano è la decisione più delicata presa sin qui da Ranieri ma prima o poi un modo per riattaccare alla spina andrà trovato, perchéNel sabato di sollievo vissuto all'Olimpico c'è da apprezzare anche l'inedita disponibilità di Ryana presentarsi allo stadio e accettare di prendersiInevitabili per i troppi errori commessi e in qualche modo necessari per provare a trarne un insegnamento e iniziare finalmente a costruire un club più strutturato e funzionale.