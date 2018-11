Poteva essere il match-winner con un altro gol da urlo, invece Cristiano Ronaldo non è bastato per evitare alla Juventus la sconfitta interna con il Manchester United in Champions League. Eppure non è finita per il primo posto, anzi. Intervenuto a Sky Sport al termine del match il portoghese alza la voce: "La Champions è speciale, non ti puoi mai rilassare perché può succedere di tutto. Abbiamo dominato, avuto più occasioni e potevamo chiuderla. Il Man United non ha fatto niente per meritare la vittoria, ma non è stata fortuna perché questa si cerca: è stato un nostro regalo. Non è bello perdere, ma questo forse è il momento migliore per subire un sconfitta: dobbiamo alzare la testa, siamo primi nel girone e sono sicuro che passeremo come primi".