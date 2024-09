Ronaldo, ennesimo record: un miliardo di follower sui social!

Getty Images

è inarrestabile, in campo e sui social. Sul terreno di gioco, il cinque volte Pallone d'Oro ha raggiunto il traguardo dei 901 gol in nazionale, mentre sui social CR7 annuncia il raggiungimento di un nuovo traguardo:"Abbiamo fatto la storia. Tutto questo è più di un semplice numero: è una testimonianza della nostra passione comune, della nostra grinta e del nostro amore per il gioco e non solo. Dalle strade di Madeira ai più grandi palcoscenici del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi, e ora siamo 1 miliardo, insieme. Siete stati con me in ogni momento del mio percorso, tra alti e bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e insieme abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a ciò che possiamo raggiungere. Grazie per aver creduto in me, per il vostro sostegno e per essere parte della mia vita. Il meglio deve ancora venire e continueremo a spingere, a vincere e a fare la storia insieme".