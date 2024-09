Ronaldo: "Mio figlio competitivo, per il padel non parliamo da due giorni"

10 minuti fa



Cristiano Ronaldo, intervistato da Rio Ferdinand su TheFiveUK, parla anche del figlio Cristiano Jr, sul tema della competitività: "Gioco a padel ogni giorno. Io e Cristiano Jr ci arrabbiamo, non ci parliamo da due giorni. Per questo sono contento, anche il piccolo Matteo è un tipo competitivo, questo mi piace. Ciò dimostra che hanno personalità. Sul serio, i miei figli sono proprio come me. Non insegno loro nulla, ma vedono il mio esempio. Quando perdo a volte mi arrabbio, a volte piango, dipende dal momento".



CR7 aggiunge: "Loro sono un po’ come me, quindi anche con i miei figli sono competitivo, voglio vincere sempre. Non regalo nulla gratuitamente. Cristiano ha solo 14 anni, ha già la pressione di essere mio figlio. Lasciamo che commetta i suoi errori, ma spero che in futuro possa diventare un giocatore professionista. Se non diventerà un giocatore, forse potrà fare un'altra professione, ma io lo sosterrò sempre. Non possiamo fare pressione sui nostri figli perché siamo famosi".