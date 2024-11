Rozzano in lutto: è morto il sindaco Gianni Ferretti per un malore improvviso. Era pro-stadio per l'Inter

ferrettilimousine.com

Un lutto doloroso e improvviso ha sgomentato, comune dell'hinterland milanese che è salito alla ribalta ultimamente per via dei terreni opzionati dall'Inter per l'eventuale costruzione di un nuovo impianto."Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti".

Il decesso, secondo le prime informazioni, è da attribuire ad. Lo stesso primo cittadino (FOTO Ferretti Limousine) aveva confermato recentemente che anche la sua impressione fosse quella che Inter e Milan preferissero rimanere nella zona di San Siro.