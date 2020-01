Francesco Chiesa Soprani, agente dello spettacolo, ha testimoniato in aula al processo milanese 'Ruby ter' le confidenze di Barbara Guerra e di altre 'olgettine' sui rapporti sessuali con Silvio Berlusconi: "In una stanza buia ad Arcore le ragazze 'cavalcavano' il premier a turno e poi venivano remunerate per mentire nei processi". Seconda la testimonianza di Chiesa Soprani, anche Ruby gli disse che aveva avuto rapporti con l'ex presidente del Milan.