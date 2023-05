L'ex direttore sportivo dellaWaltersta continuando a seguire con attenzione le vicende societarie blucerchiate. Oggi il dirigente, libero dopo l'esperienza alla Salernitana, non riesce a digerire i problemi del club genovese: "Il calcio è una tragedia.. Con grande dolore" ha detto a Telenord. "La Sampdoria non può fare una stagione del genere e retrocedere in questo modo. Le motivazioni sono chiare, c’è stato un vuoto societario, un allontanamento di tutti tranne che dei tifosi che loro di ci sono sempre e sono incrollabili. La squadra era alla deriva sebbene per un attimo sembrava cercasse di affrontare le partite.. Non solo per il 50% di Genova".Sabatini ha poi ripercorso quella lite con Ferrero dopo la partita con il Bologna: "Quello che successe a Bologna è cosa nota. La Sampdoria aveva giocato male, c’eravamo fatti soverchiare dagli avversari. Ferrero ha un carattere notoSiccome io ho una idea che ci deve essere una separazione di ruoli non volevo che entrasse e quindi mi sono opposto. Ci siamo spintonati. Alla fine ho detto a Massimo Ienca di prepararmi la lettera di dimission".Ma Sabatini si aspettava il crack? "Non ci pensavo proprio,Aveva una bilancia pagamenti positiva perché il mercato teneva a posto i costi, con entrate e uscite di segno attivo. Non c’è mai stata opulenza. È un lutto per il calcio nazionale quello che sta succedendo alla Sampdoria".