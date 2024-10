Sabatini: "Sono stato un c***e a lasciare l'Inter! Ai nerazzurri consiglio Pisilli"

L'ex direttore sportivo di Inter e Romaha concesso un'intervista al quotidiano Il Messaggero. Tra i passaggi più significativi certamente quello relativo ai suoi trascorsi in nerazzurro e ai complicati rapporti con la proprietà cinese targata Suning. “Fu una sciocchezza essermene andato., come non si lascia la Roma, ma qui sono stato costretto. La scelta di Pallotta di nominare un consulente (Franco Baldini, ndr) oscurava completamente la figura del direttore sportivo, che restava solo a fare il punching ball”.Rimanendo in ambito interista,ha rivendicato – sempre dalle pagine de Il Messaggero – il suo principale merito da dirigente della società milanese: “, che ho voluto con forza”. Il discorso si sposta successivamente sulle proprietà straniere, sempre più presenti nel calcio italiano, parlando delle differenze tra l'Inter di Zhang e la Roma americana: “All'Inter dovevo fare da trampolino di lancio a Suning e ad un management esperto.”.Rimanendo in tema giallorosso, Walter Sabatini ha individuatoE' un ragazzo che può giocare in tutte le big”.