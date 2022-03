Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha espresso la propria idea in merito alle difficoltà che stanno emergendo nell'Inter guidata da Simone Inzaghi.



Il problema dell’Inter sembra essere il centrocampo.

«È il reparto più forte e adesso si vede che alcuni elementi non sono al massimo. Brozovic è sotto tono. Anche Barella, che a me piace tantissimo, non sta rendendo come potrebbe. Di conseguenza la manovra risulta più lenta del solito e le punte non vengono innescate come si dovrebbe. Anche la difesa mi è sembrata un po’ statica: nell’uno-contro-uno i nerazzurri hanno sofferto».