Salernitana-Cittadella: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita : Salernitana-Cittadella

: Salernitana-Cittadella Data : sabato 17 agosto 2024

: sabato 17 agosto 2024 Orario : 20:30

: 20:30 Canale tv : /

: / Streaming: Dazn

Comincia la Serie B per una delle retrocesse dall'ultima Serie A, ladi Giovanni Martusciello. I campani, dopo aver eliminato lo Spezia ai trentaduesimi di Coppa Italia, danno il via al loro campionato ricevendo all'Arechi ildi Gorini. Si comincia alle 20:30 del 17 agosto.La partita tra Salernitana e Cittadella sarà visibile in streaming attraverso Dazn. Non è prevista altra copertura televisiva. Telecronaca di Dario Mastroianni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Salernitana-Cittadella in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Bradaric; L. Amatucci, Maggiore, Legowski; Verde, Simy, Braaf.: Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Masciangelo; Vita, Branca, F. Amatucci; Baldini; Rabbi, Desogus.