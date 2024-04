Salernitana in B, quanto manca per la retrocessione matematica

La stagione della Salernitana è iniziata male e può finire peggio: quattro allenatori uno dietro l’altro e. Il campionato è iniziato con Paulo Sousa in panchina esonerato dopo le prime 9 giornate, oggi l’allenatore è Colantuono e nel mezzo ci sono stati Pippo Inzaghi e Fabio Liverani. Neanche il ritorno di Walter Sabatini - stavolta - sembra salvare la squadra.- La Salernitana è ultima in campionato, e ormai la retrocessione potrebbe essere solo una questione di tempo.dopo la partita sospesa e poi rinviata per il malore di N’Dicka. All’Olimpico si riparte dall’1-1 di qualche giorno fa, in caso di vittoria l’Udinese salirebbe a +16 sulla Salernitana che con 5 partite da giocare non riuscirebbe a recuperare.

- Se l’Udinese non dovesse vincere negli ultimi 20 minuti che mancano da giocare contro la Roma,e hanno un solo risultato a disposizione per sperare ancora nella salvezza: la vittoria. In caso di sconfitta o pareggio scenderebbero in Serie B.