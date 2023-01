Sampdoria-Napoli è in programma domenica e servirà a testare lo stato di forma di due squadre reduci da momenti opposti. L'allenatore blucerchiato Dejan Stankovic ha diramato la lista dei 22 blucerchiati convocati e, per la prima volta in stagione, c'è anche Harry Winks, oltre al neo arrivato Zanoli. Tanti gli indisponibili: Omar Colley, Andrea Conti, Manuel De Luca, Fabio Quagliarella, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri.

Ecco la lista:



Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Villa, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Paoletti, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Montevago.