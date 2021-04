In vista del match con la Roma, l'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri parla ai microfoni del canale ufficiale del club: "Manca poco meno di un mese al termine della stagione, abbiamo cinque partite, tre in casa e due fuori. Siamo sulla dirittura d'arrivo. Come dico sempre: è lì che si vedono i cavalli, sul rettilineo finale. Io sto spingendo i ragazzi come un martello pneumatico nel cercare di arrivare ai 52 punti, non dobbiamo tralasciare nulla, stiamo facendo buone cose però per i bilanci voglio aspettare la fine del campionato".



Sulla Roma: "Gioco forza bisogna parlare della Roma e della partita di ieri. Non mi aspettavo un risultato del genere. Peccato perché stava giocando veramente bene, stava mettendo in difficoltà il Manchester United e poi è finita come è finita. Adesso vorranno vendere cara la pelle ma noi siamo pronti. Noi vogliamo fare una grande partita con tanta voglia, con tanto spirito di abnegazione, perchè ci vuole, e dobbiamo essere veramente molto concentrati e determinati".