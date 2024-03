Samp, 1000 giorni di infortuni: Benedetti out un mese, ma Esposito...

Lorenzo Montaldo

La situazione infortunati in casa Sampdoria resta sempre estremamente preoccupante. C'è un dato che fa rizzare i capelli ai tifosi blucerchiati: complessivamente, nei prossimi giorni verrà tagliato il non invidiabile traguardo degli oltre mille giorni di indisponibilità in questa stagione, sommando tutti i degenti. Una cifra monstre, che fa sorgere parecchie domande non solo sulla gestione dell'area medica, ma anche sui carichi di lavoro, sulla preparazione e sulla questione campi di Bogliasco.



L'ultimo a 'cadere', nuovamente, è stato Leonardo Benedetti, alle prese con il terzo infortunio stagionale. Gli esami strumentali di ieri, come previsto, hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Ancora da stabilire i tempi di recupero: la Samp aspetta una diagnosi dai nuovi partner della società, il Mapei Center, ma certamente Benedetti salterà Feralpi, Ascoli e Bari, considerando anche che dopo la partita in Puglia ci sarà la sosta e si ritornerà in campo il primo aprile. Lo stop per il calciatore sarà quindi di almeno un mese, anche se ulteriori novità si avranno soltanto oggi.



Sempre dal Mapei Center dovrà arrivare in giornata un altro responso: Sebastiano Esposito è pronto al rientro in campo, ma serve l'ok dei professionisti. Oggi l'attaccante potrebbe ricominciare a lavorare con il gruppo, se arriverà luce verde, in vista di una convocazione per sabato. Difficile però che Pirlo, visti anche i trascorsi, lo rischi dal primo minuto. Esposito dovrebbe partire in panchina.