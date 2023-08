L'asse tra la Sampdoria e l'Inter, in questa finestra di mercato, è sempre più forte. Dopo l'operazione Audero e quella Stankovic, i blucerchiati e i nerazzurri hanno perfezionato un nuovo accordo a sorpresa, quello per l'attaccante Sebastiano Esposito. La società milanese aveva già un accordo con il Verona, ma l'inserimento della Samp potrebbe sparigliare le carte in tavola.



L'Inter ha offerto al Doria le stesse condizioni alla base dell'intesa con gli scaligeri, e la proposta ha intrigato Corte Lambruschini, che ha detto subito di sì. Ovviamente, si tratta di un prestito dato che a Milano non vogliono perdere il controllo sul calciatore classe 2000. Adesso la palla passa ad Esposito, che dovrà decidere se cimentarsi in una stagione di Serie A o invece accettare il progetto di Pirlo e un ruolo centrale nella nuova Samp.