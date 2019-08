Uno dei grandi tormentoni di mercato di inizio estate in casa Sampdoria non ha ancora trovato una collocazione per la stagione 2019/2020: Simone Verdi piace a tanti club, ma per il momento l'esterno è ancora a Napoli, in attesa di conoscere la sua futura destinazione.



Da mesi l'ex Bologna viene accostato anche al Torino, descritto come molto interessato all'attaccante classe 1992, tuttavia l'accordo tra la società granata e quella azzurra non è ancora stato trovato. A giovarne potrebbe invece essere la Samp. Secondo Tuttosport non andrebbe escluso un tentativo last minute da parte della società blucerchiata per assicurarsi il calciatore, specialmente nel caso il Napoli abbassasse le sue richieste per l'esterno offensivo.