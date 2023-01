La tremenda bordata di Edoardo Garrone, che ha colpito forte in egual misura l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il Consiglio di Amministrazione blucerchiato, lascerà strascichi pesanti a Corte Lambruschini. Il board direttivo doriano ha preso atto in maniera stupita dell'attacco del numero uno di Erg, e in casa Samp si sono attivati per una risposta.



Innanzitutto, la prima notizia fatta trapelare dalla sede è stata un quella relativa alle dimissioni. Non verranno date da alcun membro del Consiglio, nonostante l'attacco di Garrone che ha accusato il CdA, alla pari di Ferrero, di 'far fallire le trattative'. Poi, la Samp ha fatto sapere di essere pronta a diramare una nota ufficiale, attesa inizialmente per ieri ma slittata molto probabilmente ad oggi, per rispondere a Garrone e alle accuse mosse.