Attraverso il report pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha dato l'aggiornamento quotidiano sulla situazione infortunati:



TORNA CAPRARI - Primo test con i compagni per Gianluca Caprari. A 77 giorni dalla frattura del perone della gamba destra, l’attaccante, sul campo 2 del “Mugnaini”, è ritornato ad allenarsi con il gruppo che, alla ripresa della preparazione in vista del derby, ha svolto una prima fase atletica e una seconda più intensa e tecnica, con esercitazioni per lo sviluppo del possesso-palla e partitelle a tema su spazi ridotti.

EKDAL E BARRETO - Albin Ekdal ha svolto il riscaldamento con la squadra, quindi si è dedicato a una seduta atletica ad alta intensità. Programma completo di recupero agonistico per Edgar Barreto. Per domani, mercoledì, Marco Giampaolo ha messo in scaletta una doppia seduta.