Già contro l'Inter Marco Giampaolo sapeva di non poter contare su alternative nel terzetto di centrocampo. L'unico cambio in panchina per il mister della Sampdoria rispondeva al nome di Ronaldo Vieira, poi utilizzato a gara in corso dal tecnico blucerchiato. Gli infortuni di Barreto e Jankto avevano complicato i piani dell'allenatore, piani che ora sono resi ancora più complessi dalla squalifica arrivata per Linetty.



Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il polacco dopo il giallo rimediato a San Siro. Per questo motivo nel corso della settimana Giampaolo proverà a recuperare almeno Jankto, considerato il più vicino ad un possibile rientro dopo il fastidio muscolare dei giorni scorsi. Se non dovesse farcela, l'unica alternativa per completare il terzetto insieme a Praet ed Ekdal sarebbe quella di avanzare Jacopo Sala sulla linea dei centrocampisti.



Oltretutto l giocatore classe 1991, trasformato in terzino proprio da Giampaolo, aveva dato il meglio di sé ai tempi di Verona proprio nella posizione di centrocampista centrale o di destra, e si tratterebbe di un vero e proprio ritorno alle origini per quello che Giampaolo considera un vero e proprio jolly, in grado di occupare più ruoli nello scacchiere tattico doriano.