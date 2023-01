Con il Sassuolo, Omar Colley molto probabilmente non sarà disponibile. Il difensore della Sampdoria è ancora alle prese con la febbre, per questo motivo salterà la trasferta di Reggio Emilia. Stankovic sta lavorando con Murillo, Bereszynski e Amione centrali, ma la situazione Colley rappresenta un nodo anche sul mercato.



Il calciatore già da quest'estate è scontento a causa di un rinnovo non arrivato, e per via del mancato trasferimento in Spagna. La Samp dal canto suo considera lo stipendio di Colley già sufficiente, anche perché è attualmente uno dei più alti in seno al club doriano. Il centrale è sul mercato, ma le soluzioni prospettate sino ad oggi dalla dirigenza non lo hanno convinto: né il Verona né la Cremonese lo hanno soddisfatto. Colley spera di poter ottenere qualcosa in più rispetto alle due società italiane, scrive La Repubblica.