Le operazioni in uscita per la Sampdoria potrebbero non essere ancora concluse. Il club blucerchiato, come noto, sta cercando di racimolare i dieci milioni utili al pagamento degli stipendi, e una parte della cifra potrebbe arrivare dalla cessione di due giocatori, Omar Colley e Jeison Murillo.



La finestra di mercato è chiusa in Italia, ma in alcuni paesi c'è ancora (poco) tempo. Un indiziato, ad esempio, è la Turchia da cui erano arrivati sondaggi per entrambi i calciatori. Murillo in estate era stato accostato al Trabzonspor mentre per Colley, qualche giorno fa, si era mosso il Besiktas. Alcuni rumors parlavano anche del Galatasaray e lo stesso agente aveva confermato l'esistenza di una pista turca per il giocatore. Il tempo, però, inizia a stringere.