Il buco di formazione per quanto riguarda le alternative ai terzini è piuttosto evidente in casa Sampdoria. Ai blucerchiati per questo motivo vengono accostati svariati giocatoria anche a bocce ferme, pescando tra gli svincolati. Nelle ultime ore infatti si è diffuso anche il nome di un ex doriano, Fabrizio Cacciatore.



Secondo La Repubblica il terzino classe 1986 sarebbe stato accostato alla società, che non sembra intenzionata ad operare con grossi nomi in entrata. Cacciatore, blucerchiato nel 2009-2010 e nel 2014-2015, dopo quattro stagioni a Verona sponda Chievo e la parentesi con il Cagliari non ha ancora trovato una squadra per la stagione in corso e potrebbe firmare un nuovo contratto anche a mercato fermo.