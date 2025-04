Sampdoria: con la C i piani finanziari non cambiano. Bilancio, passivo inferiore al 2023

Il momento difficile a livello sportivo dellanon dovrebbe impattare sull'aspetto economico in vista della prossima stagione. Questa era una delle tante preoccupazioni che in queste ore stanno vivendo i tifosi blucerchiati, alle prese con una squadra in crisi di risultati e in lotta per evitare la retrocessione. Eppure, anche in caso di Serie C, il club non dovrebbe subire ripercussioni finanziarie tali da comprometterne la stabilità, un aspetto su cui la dirigenza ha tentato piu volte di fornire rassicurazioni.Il rischio di una discesa in terza serie è reale, ma il presidenteaveva già dichiarato che un eventuale declassamento non avrebbe avuto conseguenze sul piano finanziario. La sostenibilità della Sampdoria, infatti, non dipende tanto dalla categoria, quanto dal rispetto degli accordi presi con i creditori, garantiti dal supporto dell’azionista Joseph Tey. Il piano di ristrutturazione del debito rimane solido, grazie agli investimenti previsti che assicurano le risorse necessarie a mantenere gli impegni. L'eventuale Serie C quindi secondo Il Secolo XIX non impatterebbe sull'accordo di ristrutturazione del debito raggiunto nel 2023 con il Tribunale di Genova,

Rispetto al progetto industriale iniziale, che prevedeva untramite un prestito obbligazionario convertibile, con la possibilità di aggiungere altri 20 milioni, la proprietà ha deciso di seguire una strada diversa. Invece di procedere con la strategia pianificata nel 2023 per rendere il club autosufficiente, si è optato per un finanziamento diretto tramite i fondi di Tey, con una cifra ben più consistente:A livello di scadenze finanziarie, il club dovrà versare entro ottobreI pagamenti relativi a banche e fisco, invece, sono stati distribuiti su un arco temporale più ampio, diluendo così l’impatto economico. Per quanto riguarda il bilancio, il 2024 si chiuderà con un passivo inferiore rispetto all’anno precedente, scendendo aIl documento sarà sottoposto all'approvazione degli azionisti entro la fine di aprile. A proposito di bilancio, proprio ieri il consiglio di amministrazione ha tenuto una lunga riunione per discuterne. Presenti al tavolo, oltre al presidente Manfredi, anche i consiglieri Raffaele Fiorella e Maheta Molango, entrambi in scadenza con l'approvazione del bilancio, l'avvocato Francesco De Gennaro e Francesco Spinoso, presidente del collegio sindacale.