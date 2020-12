Napoli-Sampdoria sarà la prima partita di Serie A nel nuovo stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Da questa particolarità nasce l’idea del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, proposta durante Tiki Taka, di giocare con una “maglia speciale” dedicata al numero 10 argentino. La notizia era poi stata rilanciata anche dal giornalista napoletano Raffaele Auriemma. In realtà secondo Il Secolo XIX non si tratterà realmente di una ‘maglia speciale’, bensì di una patch celebrativa che il Doria vuole applicare sulle maglie. Nobile il fine, dal momento che le divise verranno poi vendute all’asta e il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Gaslini.



La Samp ha fatto richiesta in merito alla Lega Calcio, da cui aspetta a breve una risposta. La maglia, invece sarà quella consueta ma il Doria, per evitare di confondersi con la divisa del Napoli, biancoazzurra in onore di quella argentina, indosserà la terza maglia, nera, forse con pantaloncini bianchi per evitare di confondersi con quella partenopea.