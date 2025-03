Sampdoria, Cragno prova a recuperare tra oggi e domani: se non ce la fa tocca a Ghidotti

Getty Images

Alessioresta in dubbio per la sfida contro il Frosinone. Il portiere blucerchiato si sta allenando a parte a causa di un ematoma all’anca, arrivato in contemporanea anche ad un fastidio all’adduttore, problema che gli ha creato difficoltà nel calciare durante la partita di Reggio Emilia pareggiata dallaLa sua situazione resta incerta e le prossime ore saranno decisive per capire se potrà essere a disposizione nel weekend. Tra oggi e domani, Cragno si sottoporrà a un ulterioreper valutare l’evoluzione dell’infortunio. Se i test daranno esito positivo, tra giovedì e venerdì tenterà di rientrare in gruppo e svolgerà un provino pre-partita per capire se potrà scendere in campo.

Nel frattempo, la Sampdoria si prepara a ogni eventualità. In caso di forfait di Cragno,è pronto a prendere il suo posto. L'estremo difensore ha recuperato dal secondo infortunio muscolare della stagione, rimediato a Mantova, ed è pienamente disponibile per la gara contro il Frosinone. La Samp attende quindi le ultime valutazioni mediche prima di sciogliere le riserve sulla presenza di Cragno, in un match che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa alla salvezza.