Getty Images

Sampdoria-Cremonese 0-0: il tabellino

7 minuti fa



SAMPDORIA (4-4-2): Cragno; Curto, Altare, Ferrari Beruatto; Depaoli (1’ s.t. Venuti), Vieira, Yepes (20’ s.t. Ricci), Benedetti (35’ s.t. Akinsanmiro); Sibilli (42’ s.t. Bellemo), Niang (20’ s.t. Abiuso). All. Evani.



CREMONESE (3-4-2-1): Fulignati; Antov, Ravanelli (1’ s.t. Ceccherini), Bianchetti; Barbieri (1’ s.t. Zanimacchia), Pickel, Azzi, Collocolo (25’ s.t. Castagnetti); Johnsen (35’ s.t. Bonazzoli), Vandeputte (20’ s.t. Valoti); De Luca. All. Stroppa.



Ammoniti: 33’ Beruatto (S), 38’ s.t. Barbieri (C), 14’ s.t. Niang (S).