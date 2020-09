Il nome di Keita Baldé è uno di quelli che ciclicamente tornano ad essere accostati alla Sampdoria. L’accelerata alla trattativa però da Corte Lambruschini l’hanno data ieri, dopo che Ferrero ha parlato alla squadra e a Ranieri. Proprio qualche accenno di scontento del mister, legato ad un mercato stagnante, avrebbe dato al presidente blucerchiato l’imput per accelerare l’operazione a prescindere dall’uscita di un attaccante. La giornata del Viperetta si è svolta fianco a fianco con l’area tecnica della squadra, ossia il ds Osti e il responsabile scouting Pecini. I tre, dopo aver pranzato assieme, sono saliti al Mugnaini portando avanti parallelamente le operazioni di mercato.



L’attaccante classe 1995 avrebbe già dato il suo assenso a trasferirsi a Genova, dove peraltro era stato avvistato nei giorni scorsi, ospite in yacht assieme a Quagliarella e Gabbiadini. A spingere per Keita, dando l’imput alla dirigenza, sarebbe stato lo stesso Ranieri, anche se l’idea nasce da lontano. Il giocatore era stato seguito già ai tempi della sua esperienza con la Lazio, e negli scorsi anni era stato spesso avvistato al Ferraris insieme al fratello Ibou, tesserato con la società blucerchiata e reduce da un’esperienza in prestito alla Vis Pesaro.