Sampdoria, De Luca punta il Lecco. Piccini torna titolare?

In casagli occhi restano sempre puntati sull'infermeria, e sugli eventuali recuperi di alcuni giocatori. La speranza di Andrea Pirlo, per questo rush finale, è di riavere il maggior numero possibile di elementi, anche perché il tecnico vuole combattere sino all'ultimo per i playoff, e per farlo avrà necessità di tutti i calciatori a sua disposizione. Uno che manca moltissimo alla Samp, ad esempio, è Manuel, infortunatosi con il Sudtirol.Per sostituirlo, Pirlo si è rivolto a Borini, che partirà titolare con il Como. Oltretutto, nelle ultime giornate l'ex Milan ha aumentato il suo minutaggio. Il tecnico studia inoltre la soluzione con Esposito e Pedrola, ma la speranza è quella di. Si ipotizzava infatti un rientro molto lontano nel tempo per la punta. Il suo programma di recupero però procede bene, e De Luca potrebbe ritrovare la panchina già con il Lecco, avendo quasi smaltito la leggera lesione di due sabati fa. Migliora anche: pure lui potrebbe tornare tra i convocati per la sfida con i lombardi del primo maggio.

Buone notizie pure sul fronte Cristiano, out da quasi un mese e mezzo. Nella scorsa gara ha rivisto il campo, i segnali sono positivi e nelle prossime partite, quando la condizione lo consentirà, il difensore potrebbe tornare a prendere posto da titolare nella retroguardia blucerchiata, ancora piuttosto traballante e alla disperata ricerca di esperienza.