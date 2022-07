Per il momento, la Sampdoria sembra aver preso una decisione precisa: Manuel De Luca ha convinto Marco Giampaolo e la società, e nonostante le richieste resterà a Genova. Il club blucerchiato era particolarmente ingolosito dal fatto che l'attaccante ex Perugia fosse a bilancio a zero, e quindi una sua cessione avrebbe rappresentato per intero una plusvalenza. Il gradimento del tecnico e il buon precampionato svolto dal giocatore, però, sembrano aver spinto la società verso la riconferma della punta classe 1998.



De Luca aveva parecchie richieste sul tavolo. La più concreta era quella del Pisa, in Serie B, che proponeva 2,5 milioni di euro per il suo cartellino. Da Corte Lambruschini, però, hanno deciso di declinare la proposta toscana. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile inserimento del Sassuolo per De Luca. La società neroverde, dopo la cessione di Scamacca, avrebbe potuto rilanciare sino a 3 milioni, ma probabilmente troverà la porta chiusa dalla Samp.