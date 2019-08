Gregoire Defrel si avvicina a grandi passi alla Sampdoria. Sciolte le riserve del club blucerchiato, che ha deciso di puntare in maniera decisa sul francese, la dirigenza doriana si è subito attivata per trovare l'accordo con la Roma. E l'intesa sulla formula del trasferimento sarebbe già stata individuata e fissata in queste ore dalle società: prestito con obbligo di riscatto, in modo tale da garantire ai giallorossi la certezza di vendere Defrel al termine della stagione. Da definire invece le cifre dell'affare.



Secondo Sporitalia ci sarebbe stato anche un contatto ieri sera tra Defrel e Eusebio Di Francesco. La telefonata del mister, e il conseguente scambio di opinioni, sarebbe servito a sbloccare l'operazione convincendo il calciatore.