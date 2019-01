Gregoire Defrel via già a gennaio dalla Sampdoria? Sembra impossibile, eppure la voce si è diffusa a macchia d'olio nelle ultime ore, alimentata anche dagli interessi dalla Premier per l'attaccante arrivato in blucerchiato in prestito dalla Roma. Fulham, Watford e West Ham sono solo alcune delle squadre accostate al giocatore, ceduto a luglio dai giallorossi al Doria.



In realtà però l'agente del calciatore francese, Giampiero Pocetta, ha smentito un addio di Defrel in questa sessione di mercato: "Assolutamente no. Alla Samp si trova molto bene" ha detto il procuratore a Sampnews24.com. L'interruzione del prestito potrebbe verificarsi soltanto a fronte di due circostanze: se i blucerchiati dovessero individuare un'alternativa all'altezza, oppure se fosse lo stesso calciatore a chiedere di essere ceduto.