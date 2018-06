L'asse tra Genova sponda Sampdoria e la Croazia è piuttosto caldo in questi giorni. Il club blucerchiato sta portando avanti da oltre un anno i contatti per Lovro Majer, promettente trequartista classe 1998 di proprietà della Lokomotiva Zagabria. Il Doria però potrebbe non pescare soltanto 'il nuovo Modric' dal club della capitale.



Il nome nuovo per Corte Lambruschini è quello di Fran Karacic, terzino destro classe 1996 nato a Zagabria ma naturalizzato australiano. Terzino destro, negli ultimi mesi è stato seguito dagli uomini mercato doriani che ne starebbero parlando con la Lokomotiva; secondo Il Secolo XIX potrebbe rappresentare una valida alternativa a Bereszynski. In stagione Karacic ha raccolto 26 presenze, condite da 1 gol e 7 assist. Dopo aver giocato nell'Under 21 croata, recentemente il calciatore ha scelto l'Australia, con cui però deve ancora esordire.