Il probabile rinnovo di Fabio Quagliarella veniva dato per fatto in pompa magna ormai da parecchio tempo. Il prolungamento dell'attaccante della Sampdoria era considerato praticamente una formalità già un paio di mesi fa, ma nel frattempo a Genova, sponda blucerchiata, non sono più circolate notizie in merito. Ovviamente, l'assenza di novità ha preoccupato e preoccupa i tifosi doriani, anche perché Quagliarella, oltre che un simbolo, è pure il miglior realizzatore della formazione ligure.



La società, tramite il quotidiano cittadino Il Secolo XIX, ha tentato di rassicurare così i sostenitori doriani: "Sono in corso contatti tra l’avvocato Bozzo, agente del Capitano, e il presidente Ferrero per definire semplici dettagli ma è tutto a posto" ha fatto sapere il club tramite il giornale. I problemi sarebbero quindi semplicemente burocratici, e la firma dovrebbe essere apposta nelle prossime ore o, in alternativa, 'al rientro delle vacanze a fine giugno'.