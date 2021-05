La caccia al nuovo allenatore della Sampdoria è partita da qualche tempo, ma in casa blucerchiata esistono due correnti di pensiero. Una è quella del presidente, che propende per un allenatore giovane ed emergente, l'altra invece viene sponsorizzata dal direttore sportivo Carlo Osti, che sembra avere un'idea ben diversa.



Secondo Sampnews24.com il dirigente starebbe spingendo per una soluzione d'esperienza, un tecnico navigato già avvezzo alla categoria. I nomi in questione sarebbero quelli di Luca Gotti e Roberto D'Aversa. Non potranno esserci investimenti 'internazionali', come chiesto da Ranieri, e sono previste numerose cessioni. Avere un esordiente in panchina, dovendo puntare su giovani e scommesse, potrebbe rivelarsi un azzardo.