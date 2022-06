Il Pisa non riscatta Puscas dal Reading, ma vorrebbe tenere Torregrossa nonostante non abbia esercitato il diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, alla Sampdoria chiesto pure De Luca, tornato in blucerchiato dopo l'ultima stagione in prestito al Perugia. In uscita dal club toscano Lucca piace a Cremonese, Salernitana e Bologna.



Torregrossa interessa pure al Bari, che in alternativa pensa a Ciano (Frosinone) o Moncini (Benevento).

Per il resto il club pugliese punta sui giovani: oltre a Folorunsho, vicino Cangiano (attaccante esterno del Bologna che era a Crotone), si insiste con la Sampdoria per Benedetti (Imolese).