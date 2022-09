La Sampdoria sta preparando la partita con il Milan nella maniera più accurata possibile. Giampaolo sa di giocarsi un bel pezzo di credibilità nei prossimi due incontri, per questo motivo sta tartassando la squadra con riunioni tecniche e accurate analisi video. L'allenatore, comunque, sta valutando anche un cambio modulo e un ritorno al 4-5-1.



Attualmente, i dubbi del mister sono sostanzialmente due, entrambi a centrocampo. Giampaolo soppesa la scelta tra Villar, più tecnico, e Vieira, più fisico, per quanto riguarda il ruolo di play. Altro ballottaggio, il ruolo di esterno destro nei cinque di centrocampo. Leris non convince, e Gabbiadini sta sempre meglio: il numero 23 blucerchiato potrebbe anche essere impiegato lì. A sinistra invece dovrebbe rientrare Djuricic, con Sabiri mezz'ala. Occhio alle condizioni di Murillo: i centrali saranno Colley e Ferrari, ma se il colombiano dovesse alzare bandiera bianca, alla Samp 'mancherebbe' una riserva nel reparto.