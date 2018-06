Vasco Regini non è solo un'idea del Parma per rinforzare il proprio reparto difensivo. Ci sta pensando anche il Cagliari che, anzi, in questo momento sta muovendo dei passi concreti per arrivare il difensore. Come riportato da Gazzamercato, infatti, oggi pomeriggio si è tenuto un pranzo in cui i dirigenti di Cagliari e Sampdoria hanno parlato proprio dell'ex Empoli.