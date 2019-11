C'è aria di rinnovo in casa Sampdoria per due elementi dello staff tecnico di Claudio Ranieri, ereditati però dalle gestioni precedenti. Si tratta del match analyst Sergio Spalla e del ​preparatore atletico Massimo Catalano, che rimarranno in blucerchiato sino al 2021.



Spalla, arrivato con Zenga nel 2015, e Catalano (approdato alla Samp addirittura nel 2012 grazie a Delio Rossi) hanno collaborato con tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina genovese e attualmente lavorano alle dipendenze di Ranieri. Secondo Sampnews24.com Ferrero, dopo aver visto naufragare la trattativa con il gruppo Vialli, avrebbe ricominciato a programmare il futuro partendo proprio dai rinnovi di alcuni elementi dello staff blucerchiato.