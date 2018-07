La Sampdoria è vicinissima a piazzare il colpo Jankto, ma le sorprese nel mercato blucerchiato non sembrano essere finite. La dirigenza doriana sa benissimo di dover sostituire Torreira, ormai virtualmente dell'Arsenal, e per farlo le strade percorribili sono due. La prima conduce ad una soluzione 'interna', ossia a Dennis Praet. Marco Giampaolo infatti sarebbe tentato di adattare il belga al ruolo, anche perchè si tratta di un esperimento già immaginato la scorsa stagione. Bisognerà convincere il calciatore, già non particolarmente entusiasta dopo che il tecnico lo aveva arretrato da trequartista a mezzala, ma la Samp confida nell'intelligenza del classe 1994.



L'altra pista invece è più misteriosa. L'indiscrezione l'ha raccolta Il Secolo XIX, che racconta dell'interesse blucerchiato per un giovane regista proveniente dai Balcani, e più precisamente dalla Croazia. Il quotidiano non fa il nome del calciatore, che la Samp starebbe trattando in silenzio e senza far trapelare ulteriori indiscrezioni. Se il club di Corte Lambruschini perfezionasse l'acquisto, Praet potrebbe continuare la sua carriera da mezzala sinistra: il reparto sarebbe così virtualmente completo sin dai primi giorni di ritiro. Attualmente invece sembrano troppo costose altre idee sondate dalla Samp, ad esempio quella di Tonali del Brescia o di Paredes dello Zenit.