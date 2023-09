L'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo sarà costretto a cambiare alcune pedine per la trasferta di questa sera a Como. Il tecnico blucerchiato dovrà fare a meno di Depaoli, e per questo motivo potrebbe ridisegnare il reparto avanzato rispetto a quanto visto con il Parma. Ciò potrebbe spalancare le porte ad un giocatore visto poco sino ad oggi, Sebastiano Esposito.



Il centravanti arrivato dall'Inter ha giocato sino ad oggi soltanto due scampoli di gara, ma l'idea del club blucerchiato era quella di affidare al giocatore le chiavi dell'attacco. E questa sera Esposito avrà finalmente una chance. Il giocatore classe 2002 dovrebbe partire titolare al centro del tridente, completato dal gioiellino Pedrola e dall'ex Milan Borini. Il ballottaggio è con La Gumina, ma le quotazioni di Esposito sono decisamente in rialzo.



Sino ad oggi, il prodotto delle giovanili nerazzurre ha dovuto fare i conti con un infortunio fastidioso, un risentimento ai flessori che ne ha limitato l'impiego a Genova. La Samp però crede molto in Esposito, così come l'Inter: Marotta ha mantenuto il controllo sul calciatore, arrivato al Doria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri. La speranza della società milanese è quella che l'attaccante possa finalmente mettere in mostra tutte le qualità espresse nelle giovanili, per valutare poi le possibili strategie di mercato in futuro.